古巴離奇聲波攻擊揭密 研究：宛如經歷車禍或爆炸事件

2019-07-24 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕美加2國駐古巴外交工作人員近年頻傳遭「聲波攻擊」，部分人員出現腦部、中樞神經系統損傷等嚴重狀況，讓前述2國不得不撤回部分使館人員。最新研究顯示，這些人員出現諸如腦震盪等典型腦創傷外顯症狀，傷勢宛如經歷車禍或軍事級爆炸事件。

根據《CNN》報導，一份由美國賓州大學佩雷爾曼醫學院放射學和神經外科教授伏爾瑪（Ragini Verma）主導的研究指出，40名遭受聲波攻擊人員（23男、17女）雖出現類似腦震盪的臨床症狀，然其MRI腦部掃描卻顯示他們與腦震盪患者在影像上具有顯著差異。

該報告共同作者，賓州大學腦損傷專家史旺森（Randel Swanson）表示，若不告知醫療人員受害者的背景與受傷原因，任何一個腦損傷治療團隊都會認為傷者經歷了車禍或軍事級爆炸，因而出現創傷性腦損傷。他說，受害者出現急性耳痛、頭痛、單耳耳鳴、眩暈、定向障礙、注意力問題及輕度創傷性腦損傷或類腦震盪等症狀。

史旺森指出，多數受害者出現注意力、平衡、視力、聽力、睡眠或頭痛等問題，持續至少3個月。他說，其中有3人出現中度至重度聽力損傷而被迫使用助聽器，另外多人則持續受耳鳴、壓力不均折磨，超過一半的受害者需要藥物治療才能入睡，遑論重回工作崗位。

古巴聲波攻擊事件疑雲圍繞，過去常被稱為「神祕事件」，如何執行及攻擊來自何方一直無定論，美加2國懷疑這些攻擊事件出自古巴特務之手，古巴方面則駁斥前述指控，認為受害人的症狀可能由其他因素引起。

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