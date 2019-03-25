聲波攻擊元兇？中國被爆軍事「聲波加農炮」應用民間

2019-03-25 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕美加2國駐古巴外交工作人員近年頻傳遭「聲波攻擊」，就連美駐中國廣州領事館多名人員也因遭受此類攻擊撤回美國治療；中國被發現於去年公布的1份報告中，記載「聲波加農炮」有應用在民間，被外媒認為疑似就是該攻擊的元凶。

綜合外媒報導，中國「工業和信息化部」2018年11月15日的報告中，1個名為「軍事技術用於民間」的項目中，清楚提到「聲波加農炮」，該武器似乎是中國「東莞3G聲學科技有限公司」生產的加強版聲波大炮，「被歸類為1種新型強大聲波的非致命武器」。

報告中表明，編號為「db2700」的聲波加農砲系統由5個主要構造，分別是聲波加農砲、控制系統，「DA2700」音頻功率放大器、三腳架與整體機械控制器，報告說，該款武器能朝特定方向發出強大聲音，在100公尺內可達到威懾功效，對於遠距離、約3至5公里內的人員，能進行聲音投射、宣傳和警告等用途。

美國務院2018年7月1日證實，駐中國廣州領事館多名人員疑似遭聲波攻擊，當時至少撤離11名外館人員；同年4月，該駐館其他人員在居住的高級社區大樓聽到怪聲或感受到異常壓力，最先撤離的職員確診受到輕度腦傷；此情況與2016年美國駐古巴大使館發生的情況類似，多位美國外交官與眷屬疑遭微波或聲波武器攻擊導致腦部損傷。

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