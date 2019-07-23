反送中》港學者為元朗事件報案 警方執著資料來源

2019-07-23 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港43萬名民眾21日晚間再度為了反「逃犯條例」上街遊行，然而深夜11時左右，元朗有大量白衣人士手持木棒、藤條，從襲擊反送中民眾演變為無差別攻擊；香港教育大學講師黎明和社工總會、社工復興運動隔天一起到元朗警署報案、投訴，並記下認為警方問口供過程中的不合理之處。

黎明在Facebook發文表示，進入錄口供的房間後，她拿出彙集媒體拍攝證據的4張光碟，並描述《立場新聞》直播現場的畫面。接待的女警反覆問「這些證據是哪裡來的？」、「以什麼方式下載、保存這些畫面？」黎明回答，都是網友自發收集的證據，消息來源是已經發布的新聞，網路上都看得到。

接著，女警問她：「看到新聞後是否和朋友聯絡，分工收集資料才決定報警？」還要求黎明提供負責收集訊息、製作光碟者的資料。黎明回應，市民們都想報案，她只是做為代表，並非只有她1人想報警。黎明質疑：為什麼女警執著的不是案情本身，而是訊息來源和收集資料者的個資？且光碟中都是公開的新聞報導，難道警方不知情？她拒絕提供女警任何民眾資料。

最後，女警終於開始問及案件經過，黎明表示，對方常問一些非重點之處，例如要她回憶白衣人對市民叫囂時講的內容、《立場新聞》女記者被打時，她的攝影機朝向何方。為精準描述，黎明索性播放新聞片段，然而女警要她推斷施暴白衣人的大致年齡。黎明傻眼指出，新聞畫面是她們一起觀看的，再加上當時現場如此混亂，竟要她推測施暴者的年齡範圍？

黎明還表示，錄口供期間有男警多次敲門詢問進展，彷彿催促盡快結束；女警雖然配合聽她講述21日元朗警方怠慢、姍姍來遲，甚至和白衣暴徒打招呼等質疑及不滿，卻未做任何記錄，黎明懷疑，女警是否真會將投訴傳達給相關負責人？

黎明說，對元朗的恐怖襲擊事件感到驚恐，若21日當天沒改變主意返家，她也會是受害者之一。她感嘆，22日平日熙熙攘攘的元朗街道變得荒無人煙，她從未見過如死城般的元朗市區，「今天的香港變成一個遍佈恐怖危機的地方，免於恐懼的自由竟然已經不再只是指向對政治打壓的恐懼，而是如此切實的對人身安全的威脅。」

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