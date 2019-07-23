反送中》遭噴漆「官黑勾結」 傳何君堯母親墓碑被推倒

2019-07-23 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗地鐵站21日爆發疑是黑道份子的白衣人無差別攻擊事件，而立法會的建制派議員何君堯由於當晚與白衣人狀似親密，並被港人懷疑有參與煽動，甚至是籌劃攻擊事件，遭到港人抵制。今日下午，網路上傳出一張疑為何君堯母親之墓碑遭人推倒的圖片，並在牆上噴了「官黑勾結」。

檢視目前傳出的照片可見，墓碑上題著「何門李趣寬之墓」，經查「李趣寬」確為何君堯的母親。墓碑左下方「孝男」中，排行二者也確為「君堯」。另外，在牆上可見到「官黑勾結」的黑色大字。在另一張照片中，可以看見「李趣寬」之墓旁另有一墓碑遭人推倒，地上噴著「何君堯孝子」的大字。目前尚無法得知破壞該墓的人員身分以及動機。

根據「RTHK即時新聞」報導，今日下午，有網友發起包圍何君堯在天水圍以及屯門的辦事處的行動。抗議人士在辦事處外貼上便利貼，寫有「官黑勾結」的字句。辦事處目前暫時關閉，並沒有遭到破壞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法