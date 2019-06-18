反送中》港教授談反送中運動：港府不太可能賠償傷者

2019-06-18 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府先前因欲強行將「逃犯條例」修正案（「送中條例」）送付二讀，引發港人不滿，在短短1星期內發動3次抗議活動；由於承受國內外的龐大壓力，香港特首林鄭月娥於15日宣布「擱置」條例，不過反送中運動並未因此降溫。《自由亞洲電台》訪問日前聲援「反送中」、絕食長達90小時的香港教育大學講師黎明和美國《北京之春》主編胡平，討論未來反送中運動的發展。

據《自由亞洲電台》報導，黎明老師表示，200萬名示威者16日上街抗議，因為林鄭月娥15日用的字眼是「暫時擱置」而非「撤銷」，另針對9日和12日多位香港市民受傷，民眾要求釋放被捕的人，且認為他們應獲得賠償。

《北京之春》主編胡平表示，過去在中國發生的事件中也有過程類似香港現況，中共和港府應該知道林鄭月娥表態後，香港市民一定會反彈；而根據過往經驗，無論中共犯下多大的錯誤，都不會讓步和認錯，因為中共認為只要一讓步，對方就會得寸進尺。至於這次暫緩修例的「讓步」，主因是國際社會的制裁，像德國表示，一旦香港通過「逃犯條例」修正案，會重新考慮德、港的「引渡條例」；美國更表明會中止《香港關係法》，取消香港獨立關稅區優惠地位，此舉將重挫香港及中國經濟，對北京是沉重壓力。

胡平表示，雖然港府聲稱暫停修例後，上述國際壓力將稍稍獲得緩解，但來自港人的壓力反而增強；對國際來說，林鄭的道歉是讓步，然而就中文語境而言，她說「推動修例的過程中，政府沒有做好，導致很多誤會，所以道歉」，這份道歉不是針對修例本身，所以事實上並未道歉，港人無法接受，再加上15日有人為了反送中從金鐘的商業大樓墜下身亡，更刺激了港民的情緒。

另外，針對港府將如何面對港民的訴求，黎明認為，香港警方的態度強硬，不太可能賠償傷者；至於林鄭月娥是否會下台，要看她和中共間的關係而定。

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