黨要出手了？中聯辦遭港民噴漆 官媒跳腳：是可忍孰不可忍

2019-07-22 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨（21日）香港民眾再度為「反送中」走上街頭，中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）首度成為抗議目標，示威民眾包圍中聯辦，蛋洗官署銘牌及中國國徽、噴漆，中國官媒《人民日報》痛批香港數典忘祖，此舉公然挑戰中央權威，已碰觸底線，「是可忍孰不可忍」，引發外界揣測中國中央是否準備出手。

43萬香港民眾再度為「反送中」走上街頭，這是港人連續第7週進行反政府示威活動，在遊行隊伍抵達終點灣仔盧押道後，許多示威者仍繼續前進，包圍中聯辦，對官署銘牌及中國國徽投擲雞蛋、噴漆塗鴉，在建築物寫上「反送中」、「支聯辦」等語，中聯辦的中國國徽留有蛋漿和被塗黑的汙痕。

此舉驚動中共政府，官媒《人民日報》昨晚在微博上嚴詞痛批「國徽蒙污，數典忘祖，這豈是香港？」批評示威者對國家主權的衝擊，是對一國兩制的公然挑釁，揚言「是可忍孰不可忍」，必嚴懲不貸，強調「香港不能再亂下去」。

今《人民日報》頭版再刊登〈中央權威不容挑戰〉評論，稱香港激進示威者破壞設施，污損國徽、噴塗侮辱國家民族的字句，是公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，絕對不能容忍。

《人民日報》表示，對暴力進行妥協和縱容，只會令極端分子的暴力行為不斷升級，支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，懲治犯罪分子；由於官媒多次強調「香港不能再亂下去」、「是可忍孰不可忍」等語，外界擔憂中共中央是否已準備要親自對香港問題出手。

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