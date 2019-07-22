香港元朗白衣人群毆市民 網疑黑警、黑道勾結滋事

2019-07-22 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中721有43萬人示威遊行，不止深夜爆警方以催淚彈、橡膠子彈鎮壓清場，今日凌晨更爆出數百名白衣人在元朗港鐵站毆打市民，致多人受傷送醫，凶殘影片被市民陸續po網，網上民眾懷疑，這起事故是香港黑警勾結黑道滋事，才致多名市民挨打。

臉書《香港突發事故報料區》上，有多位香港市民po網的影片及留言，見到白衣人有組織性的進到港鐵站內，凶殘的毆打民眾，就在白衣人打完人逐漸散去的過程中，警察進場，但兩邊似完全沒有關係，只是交錯而過，讓現場市民氣憤，大罵警察「黑警」。

網民對這起事故憤怒不已，大量譴責港警的留言灌暴臉書，並懷疑這根本是黑警包庇黑社會滋事，有網民怒指香港警察已無法保護市民，發起7/28「光復元朗」行動，揚言清拆邊圍村為港人報仇；也有網民從昨晚就發起「不合作運動」，揚言今天罷工、罷市、罷市，要求港警懲凶。

香港撕裂因這起疑似警察縱容黑道群毆市民事故，越發嚴重。

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