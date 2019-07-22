美國務卿與墨外長會面 商討移民及貿易問題

2019-07-22 00:22

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天與墨西哥外交部長厄伯拉特會面，商討移民及貿易問題。美國取消對墨西哥商品關稅的一項協議期限將屆，雙方關係緊張情勢升高。

墨西哥在6月與美國達成的協議中，承諾在7月22日前阻止中美洲非法移民流入美國，避免了美國總統川普（Donald Trump）威脅對墨西哥輸美商品實施的懲罰性關稅。

蓬佩奧（Mike Pompeo）和厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今晨在墨西哥市會面，就在那項協議的45天期限到期之前一天。美國、墨西哥和加拿大擬以一項新的區域性貿易協定取代現有的北美自由貿易協定（NAFTA），但美國議員還在為此爭執。

如果美國認為墨西哥對阻止非法移民做得還不夠，美墨兩國將開始就改變規則進行談判，以讓多數尋求庇護者向墨西哥申請，而非美國。

墨西哥長期抗拒美國施壓，不願接受所謂「安全第3國」的地位。

墨西哥駐華盛頓大使巴塞納（Martha Barcena）18日表示，「我們一再說，我們還沒有準備好要簽」任何安全第3國協議。

在美國南部邊境被捕非法移民的數量6月間下降了1/3，僅剩約10萬人，厄伯拉特隨後於19日表示，墨西哥已經履行對美國的承諾，減少來自中美洲的非法移民。墨西哥部署2萬1000名軍事化的國家衛隊（National Guard）警力，阻止這些非法移民流入美國。

但最終要由川普政府決定墨西哥的努力夠不夠。

川普把移民政策當作他政績重要的一環，2016年競選期間曾承諾，要在美國南部與墨西哥的邊境修築一道牆。他上任後為了築牆經費而和國會角力，並且大打官司。

川普政府15日宣布一項全新的庇護規則，幾乎禁止所有移民在美墨邊境申請庇護，規定移民在前往美國途中應先在第3國尋求庇護。

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