5毛工資飆漲！ 中國遊民月薪6800舉報宗教人士

2019-07-21 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教事件頻傳，外媒披露中共眼線充斥在各行各業，甚至雇用地痞流氓跟蹤並舉報有信仰的人民，民眾在醫院看病前會被醫護人員盤問是否有宗教信仰，要求不動產業者清查上報信仰可疑人士，不論任何宗教、男女老少都不放過。

根據長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌報導，中國有各行各業的人在充當中共的眼線，可能是鄰居、同事、家人朋友。遼寧省一名基層政府人員透露，每村會雇用幾個無業遊民盯梢有信仰的人，每月支付1500元人民幣（約新台幣6800元）的工資。因為持續且嚴密的監視，有基督教會信徒表示他們只能在偏遠的地方偷偷進行聚會，例如山洞、曾養豬的空屋、水泥管道裡，且前去聚會時要帶著農具裝成要去工作的樣子。

三自愛國教會是唯一被中國政府承認，不受境外教會的管理和干預的「自治、自養、自傳」的基督天主教會，遼寧省一處三自教堂牧師說，國保大會得人常向他施壓，要他把當地其他教會人員名單蒐集上報，政府就會給予資金獎勵，河南省三自教會信徒也透露，中共將其他家庭教會信徒當作邪教，要求他們發現要舉報。

報導指出，在中國有許多醫院看診前都要調查病患是否有宗教信仰，青島大學附屬醫院裡有一位孕婦臨盆被推入產房時，被一名護士詢問該孕婦工作單位及信仰情況，孕婦忍著陣痛問「有沒有信仰跟生孩子有什麼關係？」護士回答這只是例行公事。而這非單獨個例，去年以來中國各地都傳出相關事件，醫護人員都稱這是上級規定。

據報導，四川省某小區一名不動產管理人員透露，當地派出所要求當地不動產公司協助清查居民的宗教信仰，並要求公司員工監視在地聚會的人，如未如實上報會警方會追究該公司的責任。該不動產管理人員表示「現在不管信什麼教的人都要抓，不分老少」。

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