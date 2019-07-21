美怒批中國阻礙其他國家開採資源 在南海扮演霸凌者

2019-07-21 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕繼7月12日美國國務院發表聲明痛批中國在南海的軍事化行動是挑釁行為，威脅其他國家的安全，昨日（20日）國務院再度對中國阻礙其他國家在南海開採資源的作法表示擔憂，並譴責中國的霸道行為，在南海事務上扮演霸凌者的角色。

根據《法新社》報導，美國國務院昨日在一份聲明中指控中國阻礙其他國家在南海開採石油和天然氣，特別是越南，但沒有特別指出事發時間。國務院發言人摩根·奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，正如國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今年曾提到，中國以強制的手段阻止其他國家在南海的開發，使東協國家至今無法開發超過約新台幣77.5兆（約2.5兆美元）的可開採資源。

該聲明亦指控中國在主權有爭議的情況下，在南海進行人工造島、軍事化的行動，以及利用其他手段，企圖實現中國非法的海權主張（九段線），包括以海上民兵恐嚇，脅迫和威脅其他國家，破壞該區域的安全與和平。奧塔格斯表示，美國堅決反對任何聲索國利用脅迫和恐嚇的方式去實現它的領土海權主張，「中國應該停止其欺凌行為，不要從事這種挑釁和破壞穩定的活動」。

外界認為，此聲明是針對7月在南海上中越船艦的對峙事件。中國勘探船「海洋地質八號」7月初進入越南駐守的南沙群島萬安灘探勘油氣，引來越方4艘海警船緊急趕赴，中越船艦在海上對峙數日，一度驚見10餘艘船。

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