中國？沒在怕的！美第7艦隊司令：持續捍衛南海航行自由

2019-03-18 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國第7艦隊司令海軍中將邵葉（Phillip Sawyer）今（18）日表示，儘管中國設法將美國排除在南海各國的軍事演習之外，去年中國軍艦還曾威脅美方驅逐艦，但美軍將會堅持「航行自由」的伸張，不會退縮。

綜合媒體報導，美國第7艦隊司令、海軍中將邵葉今日於菲律賓馬尼拉接受採訪，針對美軍驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）曾於去年9月行駛接近中國佔領的南沙群島，遭中國旅洋級驅逐艦逼近威脅一事，他表示美方對中國如此「不專業的舉動」表達嚴正抗議。

對於中國想方設法欲將美國排除在南海的主權爭議之外，邵葉表示：「我們絕對不會同意，因為那並不合乎國際法。」他補充，美國海軍將繼續在南海以及其他海域執行巡航任務，防止世界各地「海上主權的過度擴張」。

美國第7艦隊於3月13日至19日停泊於菲律賓港口，舉辦公開的慈善任務，包括演唱會等。今日邵葉邀請了部分媒體在近期方穿越過南海的美國軍艦藍嶺號（USS Blue Ridge）上，舉行記者會。

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