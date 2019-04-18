南海爭議 近半菲人認同前外長向ICC控習近平

2019-04-18 19:34

〔中央社〕菲律賓前外交部長羅沙里歐等人3月向國際刑事法院指控中國國家主席習近平在南海犯下反人道罪。民調顯示，49%菲國民眾同意此舉告訴世人，中國應離開它占據的南海島嶼。

菲國前外長羅沙里歐（Albert del Rosario）、前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）和漁民3月中向國際刑事法院（ICC）指控，習近平和其他中國官員在推動「掌控南中國海的有系統計畫」時，犯下反人道罪。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）於3月28到31日進行民調，近日公布調查結果。民調詢問受訪者，對於習近平「非法損害菲律賓漁民生計」，羅沙里歐和莫拉萊斯所提訴訟是否「告訴世人中國應離開它占據的西菲律賓海島嶼」。

調查結果顯示，27%受訪者「非常同意」以上論述，22%的人「有點同意」；未決定是否同意、有點不同意及非常不同意的受訪者分別占28%、10%和7%，6%受訪者表示不知道或拒絕回答。

這份民調對1440名受訪者面對面訪談，結果顯示受訪者對美國、日本、澳洲、中國「淨信任值」（以信任比例減去不信任比例）分別為60、34、33和-6。

西菲律賓海（West Philippine Sea）指馬尼拉當局在南海聲索主權部分，大致上是菲國200海里專屬經濟海域範圍，涵蓋呂宋海（Luzon Sea）、中業島（Thitu）周邊及黃岩島（Scarborough Shoal）海域等。

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