要求杜特蒂奪回被中國占領島礁 菲國民調創新高

2019-07-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）是聯合國國際常設仲裁庭裁決「中國南海9段線非法」3週年，美國11日再次強調此一裁決具有最終法律效力，要求中國遵守國際法。外媒引述菲律賓進行的最新民調，幾乎所有菲國國民均表態希望政府硬起來，拿回南海爭議中被中國占領的菲律賓島礁。

《美國之音》報導，菲律賓總統杜特蒂近期在國際媒體上雖不如過去活躍，但他強硬而親中的態度仍讓外界印象深刻，根據菲國社會氣象站（Social Weather Stations）上月22至26日針對南海爭議問題對該國國民進行的民意調查，高達93％的菲律賓人認為，政府拿回南海爭議中被中國占領的島礁非常重要。

在這項調查中，將近9成的受訪者認為，杜特蒂政府不應聽任中國在爭議海域修建基礎設施，同時進行軍事部署；92％的民眾則肯定菲國政府在南海加強該國軍事能力的做法，尤其在該地區發展海軍，84％的菲律賓人認為，菲國政府應針對這個問題，尋求與願意幫助菲律賓保衛南海島礁的國家結盟。

社會氣象站指出，該機構從去年6月起針對同樣的問題進行過4次民調，以這次支持政府硬起來的比例最高，顯示要求政府就南海爭議問題採取行動的人數顯著上升，截至目前，杜特蒂尚未對這項民調公開表態。

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