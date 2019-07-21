稱槍殺黑人的嫌犯大多是黑人 華裔正妹選美冠軍被秒拔

2019-07-21 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕在中國出生，從小移居美國的20歲華裔正妹朱凱西（Kathy Zhu，譯音），甫獲得2019年密西根小姐后冠，卻被起底曾在網上發表對於黑人及伊斯蘭教的批評，遭拔掉頭銜。

綜合外媒報導，就讀密西根大學（University of Michigan）的20歲華裔大學生朱凱西，在中國青島出生，8歲與父母一起移民美國，14日在2019年密西根小姐選美大賽當中勝出，不料，4天後就被主辦單位取消資格，主辦單位聲稱，她過去在網路上的言論涉及「種族歧視、伊斯蘭恐懼以及傲慢無禮」。

報導指出，朱凱西經營YouTube頻道，同時經常在Instagram以及Twitter發表政治言論，自稱是「政治評論員、YouTuber」，擁有超過10萬人點讚追隨，她也大方表態自己是美國總統川普的鐵粉，支持同性婚姻和大麻合法化。

朱凱西指出，自己因為對伊斯蘭教及黑人的言論而被遞奪頭銜，去年「世界希賈布日」中，大學有個配戴「希賈布」的活動（Hijab，指穆斯林婦女穿著的頭巾），但她拒絕配戴，並在推特上批「只想讓女性習慣於在伊斯蘭教下被壓迫？」而被指責「恐回」。

還有針對黑人槍擊事件，她也在推特上與網友筆戰時嗆：「你知道大部分槍殺黑人的兇手也是黑人？先管好你的社區再說別人吧。」

對於被拔掉頭銜，朱凱西認為她所說的言論都是基於「統計數據和事實」，她強調：「主辦單位歧視擁有其他看法的人，只要是不同意見，他們就會把你冠上種族歧視的帽子」，他們只希望有人說出人們想聽的東西，在這個世界上有很多東西很殘酷，但這都是事實。

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