遭川普嗆「不爽就滾」美國4女議員籲冷靜：別中川普下懷

2019-07-16 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭美國總統川普嗆聲「回去原籍國收拾爛攤子」、「不爽可以離開美國」等歧視言論的4位美國籍少數族裔女議員，今（16）日公開呼籲美國民眾「別中川普下懷」（Don't take the bait，直譯為別咬餌），認為川普的言論只是要分散美國公民的注意力，掀起話題、造成仇恨。

據《BBC》報導，美國總統川普日前針對4位美國女眾議員，包括普瑞斯利（Ayanna Pressley）、歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib）、歐瑪（Ilhan Omar），發表歧視言論，叫他們回原國籍「收拾爛攤子」，並稱「不爽可以離開美國」，遭到外界嚴厲批評，但川普為自己的言論辯護，並否認涉及種族歧視。

對此，4位美籍女眾議員今（16）日齊聲呼籲美國民眾冷靜，「切勿中川普下懷」，不要讓川普炒作話題、製造仇恨的目的得逞。她們也表示，希望讓美國公民的注意力，重新聚焦在川普的政策上頭。

眾議員普瑞斯利表示：「這只是川普試圖掩蓋其混亂、腐敗的政權文化，所進行的干擾和破壞。」並強調絕不會讓川普的詭計得逞，她們4議員不會被邊緣化，也不會保持沉默。

據了解，這4名女性少數族裔眾議員，皆聚焦關注「健保」、「槍枝暴力」、「移民政策」等議題。眾議員歐瑪表示，美國近年來驅逐移民的數量暴增、邊境時常傳出人權問題和悲歌，她強調：「歷史的眼瞳正注視著我們」，呼籲美國公民切莫被川普荒謬的言行轉移焦點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法