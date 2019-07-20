非裔女議員遭川普嗆「送回老家」！明州支持者接機：歡迎回家

2019-07-20 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前對4名少數族裔背景的民主黨籍女議員發表歧視言論，要她們「回去協助解決徹底破敗與充斥犯罪的老家」，引發熱議。而4人當中唯一非美國出生的明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）在當地時間18日返回明州的住處時，出現大量支持者到機場迎接她，並鼓掌高呼：「歡迎回家！」

綜合外媒報導，現年36歲的歐瑪出生於東非索馬利亞，是一名穆斯林，她在12歲時作為難民來到美國，後來歸化成美國公民，日前卻被川普抨擊，要她及其他3名少數族裔女議員「回老家」。事後甚至在一場連任造勢活動上，川普支持者在川普本人也未料到的情況下，齊呼：「送她們回老家！」

報導指出，歐瑪在18日飛回明州的明尼亞波利斯國際機場，約有100名支持者圍繞歐瑪，揮舞手中的標語歡迎她，對她高呼：「歡迎回家」、「我們會支持你」。當時歐瑪在機場拿起擴音器，表示：「我們會一直是這名總統（川普）的噩夢，因為他的政策對我們而言就是噩夢。我們不會膽怯，我們準備好了。」

美國聯邦眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）當日則致函給國會警察局，要求舉辦緊急會議來評估是否要提升被川普攻擊的4名眾議員維安，「因為總統對國會議員的攻擊，會讓人們更有膽量（對她們）訴諸暴力。」

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