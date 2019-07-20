川普撇清種族歧視失言 國際譴責

2019-07-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普日前開嗆要把四名少數族裔的女聯邦眾議員「送她回老家」（send her back）的種族歧視言論餘波盪漾，不但在國內招致批評，也在國際社會發酵；繼英國女首相梅伊與紐西蘭女總理阿爾登皆稱難以苟同川普的發言後，德國女總理梅克爾十九日也公開譴責川普。

梅克爾說，川普的仇外言論有違他當年的「讓美國再度偉大」的競選口號，「在我看來，美國的力量來自於不同起源人們的貢獻，讓這個國家偉大」 。

這起風波始於十四日，川普連發多條推文批評四名具有少數族裔背景的民主黨籍女聯邦眾議員，「回去協助解決徹底破敗與充斥犯罪的老家」，引發軒然大波，眾議院還通過決議案譴責川普此言。但川普之後又加碼，「你們要是在這裡過得不爽，可以走啊」。川普十八日表示，針對他的支持者十七日晚間在北卡羅來納州的一場連任造勢集會上齊呼「送她回老家」口號，他不樂見，也不認同，曾試圖制止，「（我）當然會想辦法阻止在日後集會上有類似口號」。但該集會現場畫面顯示，群眾呼喊「送她回老家」約十三秒，川普才試圖制止。但川普十八日並未停止質疑四名女國會議員對美國的忠誠度，宣稱這四人有義務愛美國，但內心卻充滿仇恨。

這四名被川普要求「送回老家」的女國會議員，是雙親來自波多黎各的紐約州聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、巴勒斯坦裔的密西根州聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）、麻薩諸塞州首位非裔聯邦眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley），及以索馬利亞難民身分來美、四人中唯一非美國出生的明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar），其中特萊布與歐瑪還是穆斯林。

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