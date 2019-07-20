費城大廈爬14樓蜘蛛人竟非火災逃生！超感人原因與驚人身分曝光

2019-07-20 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城1棟19樓的公寓18日晚間傳出火警，媒體拍到1名男子疑為逃生，如蜘蛛人般從14層樓外牆爬下，據最新消息指出，這名男子其實是失火當時想上樓探視住在15樓的母親，卻被警消攔下，情急之下，他才徒手爬到15樓陽台，安撫並確認母親的狀況後，才又爬下樓，讓所有人看傻了，而這名男子的真實身分也曝光了。

綜合外媒報導，美國費城18日晚間9點30左右，1名35歲男子傑曼英（Jermaine），得知住65歲臥病在床的母親遇上火警，因擔心她的安危，連忙趕到案發現場，卻被消防員攔下，禁止進入。

傑曼英情急之下衝破警方防線，徒手沿著陽台爬上15樓，向母親保證「沒事的」，才又爬下高樓，安全落地，身手敏捷的他就像蜘蛛人現身，讓所有人看傻眼。

傑曼英表示，當時只擔心母親的安危，完全沒顧慮自己，當時警方甚至因擔心他的安危，警告他，「如果不下來，會面臨坐牢的法律刑責」，不過卻在他落地後，警方網開一面，並沒有逮捕他。

根據《WPVI》獨家報導指出，傑曼英是1名建築、屋頂修繕工人，「飛簷走壁」對他來說並不難，事發當天早上因踩空樓梯摔傷臀部，但晚間時為救出母親，「化身蜘蛛人」，把身體的疼痛都放下。

警方推測，事發原因為垃圾壓縮機起火，火勢在18日晚間10點56分被控制，目前得知，4位民眾以及3位消防員因吸入濃煙送醫，並無傷亡傳出。

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