日長崎迎來恐怖暴雨發布最高警報 居民以保命為優先

2019-07-20 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕受到丹娜絲颱風影響，日本氣象廳今（20日）上午10時05分對長崎縣五島列島與對馬島發布「大雨特別警報」，這是日本雨災警報5個級別裡的最高級別，也就是呼籲居民以保命為優先。

據《NHK》報導，五島列島與對馬島今上午1小時降雨量就超過了100毫米，是數十年來從未有過的強降雨，發生土石流或洪水等災情的可能性相當高。

日本氣象廳呼籲當地民眾檢查周圍的情況，並移動到附近更安全的建築物，如果疏散過程是危險的，那就要儘可能地待在2樓以上，同時遠離屋宅靠近斜坡或懸崖的那一側。

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