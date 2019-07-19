「姆米」快要75歲了！計畫募百萬歐元守護「波羅的海」

2019-07-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭著名卡通人物「姆米」（又譯「嚕嚕米」）將於明年（2020）慶祝誕生75週年，姆米版權公司（Moomin Characters Ltd）希望藉75週年紀念活動，來推動「波羅的海」海洋生態的保護運動（#OURSEA ），並計畫籌募100萬歐元，投入波羅的海的保育，而姆米也會成為這個運動的「代言人」，向全世界宣揚海洋生態的重要性。

根據《芬蘭國家廣播公司》（yle）報導，這間公司由姆米的創作者朵貝．楊笙（Tove Jansson）的家族後代所經營。該公司的藝術監督，也是楊笙的姪女，蘇菲亞．楊笙（Sophia Jansson）表示，海洋對楊笙別有意義，影響深遠，在她的漫畫作品中也可見一斑。如果楊笙仍在世，見到波羅的海現今的狀況，一定會盡其所能去改善波羅的海的海洋生態。

波羅的海如今面臨「優養化」的危機，去年夏天更因為大量農業肥料流入，導致水中的藻類過度生長，使得海洋呈現鮮綠色的情況。而優養化也會導致水中氧氣平衡被破壞。

By being part of the #OURSEA campaign, Spark wants to raise awareness of how the state of the #BalticSea is connected to #climatechange. By tackling one, we can mitigate the other problem too! ☝️✨ pic.twitter.com/Bl47VIXxmQ — Spark Sustainability （@SparkClimateAct） 2019年7月18日

芬蘭著名卡通人物「姆米」的版權公司（Moomin Characters Ltd）希望在明年藉由姆米75週年紀念活動，來推動「波羅的海」海洋生態的保護運動，向全世界宣揚海洋生態的重要性。（圖擷取自Twitter＿Spark sustainability）

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