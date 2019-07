「姆米」快要75歲了！計畫募百萬歐元守護「波羅的海」

2019-07-19 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕芬蘭著名卡通人物「姆米」(又譯「嚕嚕米」)將於明年(2020)慶祝誕生75週年,姆米版權公司(Moomin Characters Ltd)希望藉75週年紀念活動,來推動「波羅的海」海洋生態的保護運動(#OURSEA ),並計畫籌募100萬歐元,投入波羅的海的保育,而姆米也會成為這個運動的「代言人」,向全世界宣揚海洋生態的重要性。

根據《芬蘭國家廣播公司》(yle)報導,這間公司由姆米的創作者朵貝.楊笙(Tove Jansson)的家族後代所經營。該公司的藝術監督,也是楊笙的姪女,蘇菲亞.楊笙(Sophia Jansson)表示,海洋對楊笙別有意義,影響深遠,在她的漫畫作品中也可見一斑。如果楊笙仍在世,見到波羅的海現今的狀況,一定會盡其所能去改善波羅的海的海洋生態。

波羅的海如今面臨「優養化」的危機,去年夏天更因為大量農業肥料流入,導致水中的藻類過度生長,使得海洋呈現鮮綠色的情況。而優養化也會導致水中氧氣平衡被破壞。

By being part of the #OURSEA campaign, Spark wants to raise awareness of how the state of the #BalticSea is connected to #climatechange. By tackling one, we can mitigate the other problem too! ☝️✨ pic.twitter.com/Bl47VIXxmQ