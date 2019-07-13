網美崩潰！「天堂之門」仙境是假的 絕美湖水竟是「這個」...

2019-07-13 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島「連普揚寺」（Pura Lempuyang）的熱門打卡景點天堂之門（Gates of Heaven），遊客通常站在2塊巨石中央，加上倒映在水面的身影，絕美景色吸引大量遊客前往朝聖。但卻有人爆料，這一片「美麗湖水」是假的！是當地攝影師在鏡頭底下加上一片鏡子，製造出美麗倒影的假象。

綜合媒體報導，印尼知名景點「天堂之門」在社群媒體上十分熱門，許多遊客都會特地來到這個佛寺打卡，但《財富》雜誌編輯寶琳娜（Polina Marinova）在推特上揭露，根本沒有美麗的湖泊，巨石中央只是普通的石子路，天空之門前方有一名攝影師，拿著IPhone及一面鏡子，製造「夢幻湖景」的假象，遊客只要花1美元（約31元新台幣）和修圖軟體就可以得到這張「絕美網美照」。

報導指出，寶琳娜表示，遊客來到這間連普揚寺，卻都只是想到「天堂之門」拍照，卻不知道這間寺廟是峇里島最古老、最受尊敬的古寺之一，大家來這裡只是為了這張人造網美照，沒有好好參觀。但她也幽默表示，能想到這個方法的人很聰明，或許該去美國中央公園做類似的事，或許這是個不錯的事業。

Proof that Instagram influencers have ruined everything????



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone ???? pic.twitter.com/oiahI5VCIo — Polina Marinova （@polina_marinova） 2019年7月4日

在印尼峇里島的熱門打卡景點天堂之門（Gates of Heaven）。（圖擷取自Polina Marinova推特）

當地攝影師在鏡頭底下加上一片鏡子，製造出美麗倒影的假象。（圖擷取自Polina Marinova推特）

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