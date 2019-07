網美崩潰！「天堂之門」仙境是假的 絕美湖水竟是「這個」...

2019-07-13 14:54

〔即時新聞/綜合報導〕印尼峇里島「連普揚寺」(Pura Lempuyang)的熱門打卡景點天堂之門(Gates of Heaven),遊客通常站在2塊巨石中央,加上倒映在水面的身影,絕美景色吸引大量遊客前往朝聖。但卻有人爆料,這一片「美麗湖水」是假的!是當地攝影師在鏡頭底下加上一片鏡子,製造出美麗倒影的假象。

綜合媒體報導,印尼知名景點「天堂之門」在社群媒體上十分熱門,許多遊客都會特地來到這個佛寺打卡,但《財富》雜誌編輯寶琳娜(Polina Marinova)在推特上揭露,根本沒有美麗的湖泊,巨石中央只是普通的石子路,天空之門前方有一名攝影師,拿著IPhone及一面鏡子,製造「夢幻湖景」的假象,遊客只要花1美元(約31元新台幣)和修圖軟體就可以得到這張「絕美網美照」。

報導指出,寶琳娜表示,遊客來到這間連普揚寺,卻都只是想到「天堂之門」拍照,卻不知道這間寺廟是峇里島最古老、最受尊敬的古寺之一,大家來這裡只是為了這張人造網美照,沒有好好參觀。但她也幽默表示,能想到這個方法的人很聰明,或許該去美國中央公園做類似的事,或許這是個不錯的事業。

Proof that Instagram influencers have ruined everything????



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone ???? pic.twitter.com/oiahI5VCIo