山寨版馬爾地夫！ 打卡秘境湖水是燃煤廢料染的

2019-07-11 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕網美為拍照打卡不顧安全的事，不僅發生在台灣，連遠在俄羅斯也有類似事情發生，一處稱為「西伯利亞的馬爾地夫」的網美景點，已被當地能源公司指稱「有毒」，民眾也未聽勸，仍有許多人堅持前往拍照打卡。

綜合媒體報導，俄羅斯有一個湖泊號稱「西伯利亞的馬爾地夫」（Siberian Maldives），湖水顏色蔚藍明亮，吸引大批民眾前往拍照。不過，此湖並非自然形成，湖水的顏色是源於附近燃煤電廠排出的廢料，因含有鈣鹽和其他金屬氧化物，因而導致湖水變藍。

西伯利亞發電公司（Siberian Generating Company）一再對外解釋，雖然廢料沒有毒性，無過量輻射，但由於湖水pH值超過8，屬於偏鹼性，他們在6月時曾提醒民眾，不要到人工湖游泳，因接觸到含有化學廢料的湖水，皮膚可能會出現過敏反應，不過，直到現在仍有大批民眾，慕名前往當地拍照打卡，有的民眾特別到當地拍攝婚紗照，也有人身穿比基尼或是配帶造型游泳圈，在湖水上拍照。

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