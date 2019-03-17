網美GG了！闖21層樓頂拍「玩命照」 百貨公司擬提告

2019-03-17 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子今擅闖台中廣三SOGO頂樓，並將頭微微露出在21樓的高空大拍網美照，引來網友大力撻伐「醜人多作怪」、「不要出事再來後悔」，對此，百貨公司知悉後表示，這種事已經不是第一次發生，為了阻止這種歪風盛行，將報警處理。

女子今將在21樓拍攝的驚悚網美照PO在IG上，從照片中可見，她不僅在頂樓最角落的地方躺了下來，還將頭微微露出半空中，開心的對鏡頭比YA，和底下的車流形成強烈對比。網友議論紛紛，覺得「這不是網美...是亡美吧」、「我覺得這個摔下去也是活該而已」。

綜合媒體報導，廣三SOGO方面得知以後，表示百貨公司對外開放只到18樓而已，往上的樓層都是禁止消費者進入的，特別是通往頂樓的樓梯都有上鎖並設置警語，業者認為這次有人破壞門鎖上頂樓拍照的行為屬擅闖私人空間，除了造成困擾以外，恐怕也有安全疑慮，為遏止歪風，店家將報警處理。

台中市第一警分局公益所也表示，若業者已經有公告哪些區域屬禁入區，但民眾還是無視警語的話，此舉恐涉及《刑法》的侵入住宅罪。加上業者稱通往頂樓的通道都有上鎖的動作，那麼這名被爆料的民眾可能是以破壞門鎖的方式進入，將構成毀損罪，若業者報警，警方會依法受理。

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