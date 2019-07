最狂緝毒！海豹部隊追擊古柯鹼潛艇 不顧風浪顛簸這樣做...

2019-07-12 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕為了查緝走私毒品行為,軍警與毒梟彼此鬥智鬥法,美國海岸防衛隊公布一段上月份的緝毒驚險影片,有毒販企圖用小型潛艇載運古柯鹼,從海下走私進口,被美海巡及海豹部隊發現,潛艇在水面上高速逃離,軍警乘快艇追擊,1名英勇的海豹部隊隊員直接跳上潛艇,徒手打開艙門,迫使毒販投降。

美國海岸防衛隊今公布一段驚險的緝毒影片,在當地時間6月18日,1艘滿載古柯鹼的毒犯潛艇在走私時被發現,行跡敗露的毒潛艇立刻以水面模式高速逃離,美海巡及海豹部隊則乘快艇從後跟進,雙方在波濤洶湧的太平洋上展開追逐戰,此時1名英勇的海豹部隊隊員,不顧海面顛簸,直接跳上潛艇,硬是把潛艇艙門扳開,毒販見大勢已去,高舉雙手就範。

事後從潛艇上發現共有17000磅古柯鹼,在黑市價值高達2.32億美金(約新台幣72.6億),美國海岸防衛隊官員表示,在海上的高速追逐風險相當高,他們也盡量避免讓軍警暴露在危險之中,但此舉恰好印證出他們緝毒決心。

這段驚險影片連美國總統川普也注意到,他在推特上盛讚海豹部隊的勇敢,要網友快看這英勇無比的驚人緝毒影片。

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I