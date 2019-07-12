最狂緝毒！海豹部隊追擊古柯鹼潛艇 不顧風浪顛簸這樣做...

2019-07-12 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕為了查緝走私毒品行為，軍警與毒梟彼此鬥智鬥法，美國海岸防衛隊公布一段上月份的緝毒驚險影片，有毒販企圖用小型潛艇載運古柯鹼，從海下走私進口，被美海巡及海豹部隊發現，潛艇在水面上高速逃離，軍警乘快艇追擊，1名英勇的海豹部隊隊員直接跳上潛艇，徒手打開艙門，迫使毒販投降。

美國海岸防衛隊今公布一段驚險的緝毒影片，在當地時間6月18日，1艘滿載古柯鹼的毒犯潛艇在走私時被發現，行跡敗露的毒潛艇立刻以水面模式高速逃離，美海巡及海豹部隊則乘快艇從後跟進，雙方在波濤洶湧的太平洋上展開追逐戰，此時1名英勇的海豹部隊隊員，不顧海面顛簸，直接跳上潛艇，硬是把潛艇艙門扳開，毒販見大勢已去，高舉雙手就範。

事後從潛艇上發現共有17000磅古柯鹼，在黑市價值高達2.32億美金（約新台幣72.6億），美國海岸防衛隊官員表示，在海上的高速追逐風險相當高，他們也盡量避免讓軍警暴露在危險之中，但此舉恰好印證出他們緝毒決心。

這段驚險影片連美國總統川普也注意到，他在推特上盛讚海豹部隊的勇敢，要網友快看這英勇無比的驚人緝毒影片。

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I — U.S. Coast Guard （@USCG） 2019年7月11日

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