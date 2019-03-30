緬甸今年最大宗冰毒案 逾1700公斤價值近9億台幣

2019-03-30 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸當局於今日宣布，在日前的跨國緝毒行動中，查扣1700多公斤的甲基安非他命（俗稱冰毒），價值近2900萬美元（約8.8億新台幣），並逮捕10名嫌犯。

綜合外媒報導，這場緝毒行動24日展開，緬甸海軍在南部高當鎮外海攔截了一艘載有7人的船隻，並在船上發現1737公斤的冰毒。緬甸國家藥物管制部門的一位匿名官員表示，「這是今年以來查獲最大批的冰毒」。

緬甸警方利用在船上發現的衛星電話、GPS導航儀和3部手機，追蹤到毒犯於仰光的家，隔天逮捕毒販妻子，並沒收7本銀行帳簿。隨後陸續逮捕運送毒品的卡車司機，和運送毒品船隻的船主。目前，主嫌毒梟仍未落網。

根據緬甸警方表示，近幾個月來警方緝獲的冰毒和雅巴（yaba）等毒品比以前多，這些毒品幾乎都是在緬甸東部的撣邦生產的。緬甸是全球最大的冰毒生產地之一，毒品生意規模高達幾百億新台幣。其中，撣邦更是緬甸製造、販售、運送毒品的集中地。撣邦周圍被罌粟覆蓋的山丘、來自中國的化學原料和武裝組織的協助，使這裡成為了毒梟的大本營。

儘管緬甸當局最近多次緝獲大批毒品，但有專家指出，這並不會影響毒品價格，因為被緝獲的毒品數量，只是冰山一角。

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