日「隼鳥2號」再次登陸「龍宮」 要帶回太陽系起源物質

2019-07-11 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今宣布，小行星探測器「隼鳥2號」再次成功登陸小行星「龍宮」，這次著陸為「隼鳥2號」最後一項主要任務，預計明年重返地球，帶回珍貴的小行星內部物質。

綜合日媒報導，日本宇宙航空研究開發機構今（11日）宣布，小行星探測器「隼鳥2號」成功登陸小行星「龍宮」，這是「隼鳥2號」第二次在「龍宮」上著陸，分析指出，其已經成功採集到日前人造隕石坑裡的小行星內部物質，預計今晚將有更多資訊傳回。

「隼鳥2號」2014年12月發射，在去年6月飛抵小行星「龍宮」，今年2月成功登陸「龍宮」，登陸後不久「隼鳥2號」就升空，在距離龍宮20公里高度待命，4月「隼鳥2號」發射重約2公斤的銅製金屬彈，成功在小行星「龍宮」表面製造隕石坑，這是全球首例人造隕石坑。

「隼鳥2號」二次登陸成功，計畫從龍宮取得砂石，帶回地球研究，雖然分析墜落地球的隕石也是一種方式，但隕石有可能被地球的空氣和水污染，不能保持原本狀態；而未遭遇高溫的小行星，其岩石可能存留太陽系46億年前誕生時的痕跡，可謂「時空膠囊」，有助解開宇宙構成與生命起源之謎。

津田雄一教授表示：「無論是第一次還是第二次，登陸都是一個挑戰」，若登陸失敗，可能連第一次登陸時所收集到的珍貴材料也喪失，「隼鳥2號」預計今年年底返航，他們非常期待分析這些珍貴的材料。

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