日探測器登「龍宮」 探太陽系起源

2019-02-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「宇宙航空研究開發機構」（JAXA）宣布，其二○一四年十二月發射的小行星探測器「隼鳥二號」，廿二日約清晨六點半（均以台灣時間表示）成功降落在距離地球達三．四億公里的小行星「龍宮」上。若能夠順利採集龍宮上的沙粒和岩石，將是繼「隼鳥一號」○五年登陸並採集小行星「系川」上的砂石以來，全球第二個成功的案例。

小行星的岩石存留太陽系四十六億年前誕生時的痕跡，可謂「時空膠囊」，有助解開宇宙構成與生命起源之謎。藉由隼鳥二號採集的樣本，若其物質與地球上的一致，將有助證明太古時代，小行星衝撞地球，促使地球誕生生命及海洋的假說。

隼鳥二號去年六月到達龍宮附近，去年十月首次試圖降落，但在發現龍宮表面有許多逾六十公分高的岩石後作罷，JAXA即檢討其著陸地點及引導方法。其廿一日開始從距離龍宮廿公里的高度下降，廿二日清晨六點十四分到達約五百公尺高度，最後選定一個直徑僅六公尺的圓形區域登陸，相當於降落在棒球場的投手丘。其成功登陸後不久就上升，在距離龍宮廿公里高度待命。

嘗試採集龍宮內部物質

JAXA教授久保田孝興奮地表示，「任務完美達成」。龍宮的直徑僅九百公尺，隼鳥二號登陸時，按計畫從機體下部、長一公尺的筒狀裝置，朝龍宮表面發射子彈般的金屬球體，採集粉碎的岩石和揚起的沙塵顆粒。

包括這次，隼鳥二號在七月底前預定登陸龍宮三次，接下來將以把金屬片打入龍宮表面的方法，製造人工隕石坑，嘗試採集龍宮內部的物質。其計畫二○二○年底返回地球，降落在澳大利亞的南澳州烏麥拉（Woomera），整個任務耗資近三百億日圓（約八十四．五億台幣）。龍宮的大小約一台大電冰箱、重約六百公斤，配備太陽能電池板，以其攝影機及感測設備觀測龍宮表面，去年十月並向龍宮表面投下兩具微型漫遊機器人「智慧女神」（MINERVA-II）和一輛法國、德國合製的「小行星地表探測車」（MASCOT）。

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