日探測器重大發現！小行星「龍宮」 曾有水

2019-03-20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本「宇宙航空研究開發機構」（JAXA）團隊表示，小行星探測器「隼鳥二號」，登陸小行星「龍宮」後，分析其表面，發現存在含水的礦物，令科學家為之振奮，意味著小行星撞地球，使地球誕生生命及海洋的說法又獲得一項有利證據。

據日本《共同社》報導，日本會津大學和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等的團隊，在19日的美國《科學》發表文章指出，「隼鳥二號」近紅外光譜儀觀測「龍宮」表面，分析結果發現，「含水礦物」廣泛分佈在「龍宮」，負責分析工作的會津大學副教授北里宏平欣慰表示：「預測龍宮有水，而選為目的地，這決定沒有錯，我放心了。」

隼鳥二號預定計畫從龍宮取得砂石，帶回地球研究，雖然分析墜落地球的隕石也是一種方式，但隕石有可能被地球的空氣和水污染，不能保持原本狀態。

而未遭遇高溫的小行星，其岩石可能存留太陽系46億年前誕生時的痕跡，可謂「時空膠囊」，有助解開宇宙構成與生命起源之謎；若隼鳥二號帶回的樣本，其物質與地球上的一致，將有助證明太古時代，小行星衝撞地球，促使地球誕生生命及海洋的說法。

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