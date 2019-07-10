趕在聖地「烏盧魯」關閉前攀登 遊客人潮蜂擁、垃圾爆發

2019-07-10 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲巨岩「烏盧魯」，又稱為「艾爾斯岩」，當地原住民將此視為聖地，今年10月26日起將永久關閉，禁止旅客攀登。大批遊客趕在永久關閉前蜂擁來訪，更頻繁發生擅入保護區與私人領域、甚至非法紮營、丟棄垃圾的情形，造成當地居民嚴重困擾，以及環境的破壞。

根據ABC報導，許多遊客因為不了解當地環境，而誤以為在艾爾斯岩附近會有地方可以提供住宿，因而誤入了保護區，或是侵入了私人土地，甚至在當地丟棄垃圾。而非法紮營也正在對脆弱的地理環境造成破壞。

澳大利亞旅遊局局長史威爾（Stephen Schwer）表示，牧民回報當地遭到高程度的侵入。局長解釋，遊客以為他們找到了免費的營地，但實際上卻侵入了牧民的私有土地、與管理單位共同管理的保護區，然而似乎還是許多人沒接收到正確資訊。

局長表示，希望遊客事先規劃好行程，並表示，如果遊客有與遊客資訊中心聯絡，遊客資訊中心會告訴他們最近的紮營地點，例如「這條路直走下去就會看到24小時開放的營區」。局長解釋，如果遊客不在有管理的營區紮營，甚至還將垃圾傾倒在不適當的地方，將會對當地地理環境造成傷害。

澳洲原住民阿南古族（Anangu），不斷對外懇切呼籲，希望人們不要攀爬艾爾斯岩，以表示對原住民傳統文化價值的尊重。

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