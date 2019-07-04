反送中》她批「暴徒毀一國兩制的形象」 運將霸氣拒載

2019-07-04 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕經民聯立法會議員、大律師梁美芬發起法律界日前連署聲明，除了譴責七一衝擊立法會事件，也指示威者是「暴徒」，破壞「一國兩制」的形象。梁美芬3日下午在立法會大樓要離開記者會現場時，沿路遭到民陣副召集人陳皓桓等多名反對修訂的抗議人士上前理論，當她想攔計程車離開現場，遭到司機拒載，最後只得折返立法會大樓，躲避抗議聲浪。

綜合港媒報導，梁美芬日前形容7月1日是「立法會176年歷史上最黑暗的一日」，甚至以「暴徒」形容反修例的示威者，而衝擊立法會的行動是「別有用心的政治主張」，意在破壞「一國兩制」的形象。梁美芬3日下午在立法會大樓外召開記者會，現場抗議人士怒吼，導致記者會多次暫停。

市民及民陣成員陳皓桓和洪俊毅要求和梁美芬理論，民眾則尾隨斥責，「梁美芬你背叛香港人！」梁美芬沿途多次反問追罵的市民，「Are you Chinese citizen？（你是中國人嗎？）」以及懂不懂法律？其間，梁美芬一度想要搭乘計程車離開現場，但計程車表示拒絕載客。

根據《立場新聞》報導，陳皓桓高呼，「妳聽不聽到香港人訴求啊？妳憑什麼做香港人的議員嗎？」當梁美芬退入中信大樓時，民陣成員洪俊毅朝她怒喝，「這裡是612和平集會被人鎮壓的地方，這裡是和平集會被人扔催淚彈的地方，你進來是諷刺？還湊熱鬧？」而後，梁美芬要求示威者，「不要再胡搞了，害死一國兩制！」洪俊毅則回喝，「是你害死一國兩制，害死年輕人呀！」陳皓桓表示，當日是合法示威集會，民陣有向警方申請不反對通知書。

記者會結束後，梁美芬原本想搭計程車趕往出席電視節目，但在記者和示威者的包圍之下，最後只得在助理和保安的保護下折返立法會，以閃避抗議群眾。

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