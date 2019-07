不忍「反送中」遭抹黑 黃之鋒連發29則推文這樣說

2019-07-03 21:18

〔即時新聞/綜合報導〕逢香港主權移交中國22週年,「反送中」示威者1日破門進入立法會,遭港府譴責「暴力」、「暴徒」。香港眾志祕書長黃之鋒連發29條英文推特(Twitter)表示,他不求國際社會同意這起行動,但希望大家知道來龍去脈後,能理解前線的意志,「對他們有著多一分體諒,少一分責難」。黃強調,港人嘗試過一切方法,但為了讓政權聽到市民的聲音,他們別無他法。

黃之鋒昨天發推特指出,香港政權移交不過22年,但「一國兩制50年不變」的承諾已經瓦解。黃之鋒認為,社會運動對香港的意義,遠高於經濟數據、特首林鄭月娥甚至民主。上述事物固然重要,但它們都和2047年後的香港息息相關,「那是屬於我們這一代的未來。」

黃之峰寫道,並非所有人都同意「闖立法會」的行動,但和3條年輕生命犧牲、香港的生死存亡相比,幾塊大門玻璃、幾幅肖像又價值多少?這些抗議者進入大樓之後,有高紀律的表現,例如關閉圖書館以保護歷史文件、取走飲品後留下現金等等。

黃之鋒認為,七一和平示威活動時,為什麼另一批人選擇冒10年以上刑期的風險,闖進立法會?因為嘗試過許多方式後,他們別無選擇了。

文中說明,6月9日百萬人和平抗議《逃犯條例》修訂,香港特首林鄭月娥卻打算在3天內推法案;同月12日立法議程即將展開,市民再度上街,因而爆發警民流血衝突,這次行動成功「暫停」修法,林鄭仍不收回「暴徒」說法,不同意獨立調查警方暴行,同時也認為法案是對的,只是與市民溝通不足,拒絕與反對派立法者對話;6月16日,一名「反送中」抗爭者以死明鑑後,香港4分之1的市民參與街頭遊行,「在近代史上,沒有其他事件比這次的不滿情緒還強烈。」

文中寫道,趁著國際G20高峰會,港民短時間內集資買廣告,向世界呼籲不要忽視香港問題,並重申訴求,得到美國、日本等國的領導人支持。只可惜,反對派訴求仍被忽視,並伴隨著2名抗議者犧牲的消息,「港府正在把我們推向絕望,我們則盡一切可能想讓聲音被聽到。」

1. THREAD: Dear world, I want to say a few words about what happened in #HongKong yesterday.