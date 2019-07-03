不忍「反送中」遭抹黑 黃之鋒連發29則推文這樣說

2019-07-03 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕逢香港主權移交中國22週年，「反送中」示威者1日破門進入立法會，遭港府譴責「暴力」、「暴徒」。香港眾志祕書長黃之鋒連發29條英文推特（Twitter）表示，他不求國際社會同意這起行動，但希望大家知道來龍去脈後，能理解前線的意志，「對他們有著多一分體諒，少一分責難」。黃強調，港人嘗試過一切方法，但為了讓政權聽到市民的聲音，他們別無他法。

黃之鋒昨天發推特指出，香港政權移交不過22年，但「一國兩制50年不變」的承諾已經瓦解。黃之鋒認為，社會運動對香港的意義，遠高於經濟數據、特首林鄭月娥甚至民主。上述事物固然重要，但它們都和2047年後的香港息息相關，「那是屬於我們這一代的未來。」

黃之峰寫道，並非所有人都同意「闖立法會」的行動，但和3條年輕生命犧牲、香港的生死存亡相比，幾塊大門玻璃、幾幅肖像又價值多少？這些抗議者進入大樓之後，有高紀律的表現，例如關閉圖書館以保護歷史文件、取走飲品後留下現金等等。

黃之鋒認為，七一和平示威活動時，為什麼另一批人選擇冒10年以上刑期的風險，闖進立法會？因為嘗試過許多方式後，他們別無選擇了。

文中說明，6月9日百萬人和平抗議《逃犯條例》修訂，香港特首林鄭月娥卻打算在3天內推法案；同月12日立法議程即將展開，市民再度上街，因而爆發警民流血衝突，這次行動成功「暫停」修法，林鄭仍不收回「暴徒」說法，不同意獨立調查警方暴行，同時也認為法案是對的，只是與市民溝通不足，拒絕與反對派立法者對話；6月16日，一名「反送中」抗爭者以死明鑑後，香港4分之1的市民參與街頭遊行，「在近代史上，沒有其他事件比這次的不滿情緒還強烈。」

文中寫道，趁著國際G20高峰會，港民短時間內集資買廣告，向世界呼籲不要忽視香港問題，並重申訴求，得到美國、日本等國的領導人支持。只可惜，反對派訴求仍被忽視，並伴隨著2名抗議者犧牲的消息，「港府正在把我們推向絕望，我們則盡一切可能想讓聲音被聽到。」

1. THREAD: Dear world, I want to say a few words about what happened in #HongKong yesterday. — Joshua Wong 黃之鋒 （@joshuawongcf） July 2, 2019

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法