反送中》網上留言欲輕生 「救人隊」出動尋回3港人

2019-07-03 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天早上有多名香港人在網路上留下帶有輕生意涵的訊息。為此，香港市民組織了「救人隊」，在可能的地點設立將近40個監察哨，並且先後在3個位置找到3名情緒受困擾的人士。在義工和社工的陪伴下，這3名人士均已平安。不過，直到本篇報導截稿前，香港網路上仍不斷傳出輕生訊息。

今日清晨5點多，有名男子在臉書上發文表示，自己在612衝突中，先後被警方的催淚彈、布袋彈以及橡膠子彈所傷，除了寫下「倒數時間」，該名人士還表示，希望能收到大家送他的花。

根據《立場新聞》報導，由於擔心該名男子安危，大批港人分工合作，有人聯絡民主派議員，也有人製作多張描述該男子特徵的圖片，並在網路上散發。有網友呼籲，「緊抱他別讓他走。如見到有人在高處站立，別聲援刺激情緒，舉此 poster 安靜肅立，心理上讓他明白、感到有朋友需要他，放棄獨自承擔一切。」

幫忙協尋的民主派議員譚文豪表示，該名男子曾表示，他揮之不去的是行政長官林鄭月娥的冷眼表情。

據報導，今日早上開始就有大批義工從金鐘太古廣場到干諾道中天橋一代站崗。義工們設立的崗哨，在高峰期一度達到40個，多名立法會議員也加入協尋，民主派議員原訂今早的示威活動，也因該突發事件取消。

在下午2點左右，義工隊在國際金融中心找到該名男子。另外，義工隊還找到了2名站在高處的人士，並且即時勸服。

立法會議員譚文豪表示，林鄭不理會有人因反送中而輕生的事實，始終不肯承諾「撤回」，「這是一個甚麼政府？不是人命永遠放第一位嗎？還是面子？講一句說話真是那麼難？既然她都承認其實和撤回無分別時？就是要鬥氣？」

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