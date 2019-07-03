反送中》開口了！英首相：中國必須尊重香港高度自治

2019-07-03 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）今（3）日在英國國會表示，「中國必須尊重香港的高度自治、人權和自由」，並表示她有持續向中國政府提出對香港的擔憂。

據《路透》報導，在保守黨選出新任黨魁之前，將持續在位的英國首相梅伊，今日在議會中不忘聲援香港，表示中國必須尊重香港人民的自由和權利，並稱她有持續向中國政府表達擔憂。

梅伊重申當年香港移交中國的條款，她強調：「《中英聯合聲明》寫明香港擁有高度自治、人權和自由，中方尊重這些條款是至關重要的。」

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