《你的名字》經典再現！ 報紙廣告透光主角就能相見

2019-07-03 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕新海誠編劇執導的動畫《你的名字》（君の名は。）在2016年上映時轟動各地，而為了宣傳即將上映的新海誠最新作品《天氣之子》，新海誠也大玩廣告創意，在報紙廣告上刊出了《你的名字》中男女主角「瀧」與「三葉」，值得一提的是，本來兩人各在報紙正反兩面，如同電影劇情一樣，因為時空交錯，彼此無法相見，但沒想到，只要將報紙置於陽光下，透光之後兩人就能重逢，站著對方面前！

新海誠在6月30日的《朝日新聞》報紙刊出了「瀧」與「三葉」兩名男女主角的雙面廣告，同日也在朝日電視台免費首播。

《你的名字》劇情中，「瀧」與「三葉」分別生活在不同的時空，只有在「黃昏之時」才能見到原本不可見之人。報紙廣告則掌握了這點巧思，在男主角「瀧」的那一面廣告中，「瀧」向前伸出手，可是前方卻不見人影；而「三葉」也在報紙的翻頁，獨自一人憔悴的站在同一個地方，不過在「三葉」那一頁，除了可以看到左右翻轉的電影名字之外，中間也多了一排左右翻轉的字，寫著電影的經典對白：「本來想說，不論你在世界哪一個角落，我都一定會再次去找你。」（言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって）。

原來巧思就在這裡！只要讀著們在黃昏夕陽之時，將報紙攤開，舉在陽光下，透光後的報紙就會浮現兩人正好站在對方面前，完美重現了電影中經典的一幕，極具創意的設計馬上在網路上掀起話題，讓網友們紛紛大讚「從來未見過這麼美的廣告！」、「透光一刻都幾乎哭了。」

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