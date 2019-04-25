手殘傳錯「廣告」檔案！ 他個人「大頭照」慘被刊在車站

2019-04-25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友日前想透過車站的布告欄，來替自己的學生社團打廣告，不料最後他卻因為傳錯檔案，反而害自己的「大頭照」被刊在車站，照片曝光後讓許多網友都笑翻，直呼「這根本變通緝犯了」！

日本網友@OKD_OOPS昨（24）日在推特上po出照片，從照片可見，這張廣告雖然左上角和右下角還有社團的名字，但畫面最中間卻是這名網友穿著西裝、一本正經的「大頭照」，其餘地方全是空白。

這名網友說，事情發生後他也沒打算將廣告撤下，這個廣告會一直放到「平成最後一天」4月30日，相信在平成時代結束前，能受到大家熱烈討論也是件好事。

文章短短一天內就得到近30萬讚，許多日本網友紛紛留言，「明天我去幫你補上『國家通緝犯』這幾個字」、「寫『徵婚』可以嗎」、「等等這個怎麼通過廣告篩選的...」、「出乎意料的好設計」、「結果是整排裡面最顯眼的」、「請問哪裡可以朝聖！」、「我今天過得超不開心，但看到這個我笑了」。

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