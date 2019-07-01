高智晟被失蹤2年 妻抵港籲港人「反送中」堅持到底

2019-07-01 15:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕「中國良心」維權律師高智晟「被失蹤」近兩年，妻子耿和被迫流亡美國十年後，第一次踏上中國土地，抵達香港，將參七一大遊行。她支持香港人堅持反送中，以高智晟一家被迫害親身經歷，鼓勵港人要堅持下去，「要不然我的命運就是所有香港人的命運」。

由於身分特殊，耿和在安全抵達香港後才公開露面。6月30日下午，由總部設在香港的中國維權律師安排下，耿和召開記者會，向媒體表述這此次來香港的目的。

耿和強調，「反送中沒有堅持的話，全（維權人士）都會引渡。這是底線，絕不能退。」她叮囑香港人，「反送中要堅持到底，否則香港人就會變成今天的我們。

耿和指稱，她已「十年沒有回過（中）國，我第一次踏上香港的時候，非常酸楚。這是十年來我離家最近的地方」，但仍見不到家人。在提到「家」時，耿和不禁痛哭，「為甚麼孩子都成為逃犯？」，「我不知道為什麼不能回家」。她認為中共對其一家的打壓，令他們過上痛不欲生的生活，不解為何他們為公義，卻會落得這樣的下場。

她又說，在這個地方看不到家人，也沒有辦法和他們取得聯繫，這就是為什麽她要來香港堅定支持反送中這種遊行的原因，中國就是要「改變香港的政治體系，反送中如果沒有堅持下去，就會影響香港人，就會影響在香港住的人，像我們這些受到政治庇護的人，法輪功和基督教信仰的人，所有的人，大家都會被遣送回國，引渡回國。這是底線，絕不能讓他們得逞。」

高智晟過去多次為弱勢群體代理案件，他在2006年被吊銷律師牌照，之後遭受綁架及酷刑，同年被判煽動顛覆國家政權罪成，被判緩刑，但期間多次被綁架、酷刑及與外界失聯。高的緩刑於2011年被取消，遭監禁3年。高智晟在2014年岀獄時，精神及肉體都受到嚴重傷害。2017年8月，高智晟再次被失蹤，至今超過680天，仍未有消息。

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