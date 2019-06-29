普丁以保溫瓶和川普舉杯 遭網友酸：有妄想症

2019-06-29 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普丁出席G20大阪峰會的正式晚宴時，有人發現當其他國家領袖敬酒舉杯時，都是使用一般酒杯，不過，普丁他並非使用酒杯，而是使用自己帶的保溫瓶，影片一出，在社群引發熱議，更遭網友嘲諷「妄想症是野蠻獨裁者的天然疾病」。

據法新社報導，影片畫面顯示，普丁坐在日本首相安倍晉三的左側，而美國總統川普則坐在安倍晉三的右側，當時普丁和川普正要一同舉杯，不過普丁用的卻是他自行攜帶的白色保溫瓶，而川普則拿著酒杯回敬。

報導則指稱，有網友相當好奇保溫瓶內裝著什麼，普丁發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則為網友們解答，向俄羅斯新聞社（RIA）表示：「這是因為普丁經常用那保溫瓶喝茶的緣故。」

此外，一專門惡搞俄羅斯領袖的網友，就在推特（Twitter）帳號上，把自己當作普丁本人的名義，發文表示「如果你見過我看到的那些事，你也會帶上自己的杯子。」甚至有外國網友在該篇推特文章下方留言「他真的相信有人會試圖毒害他，妄想症是野蠻獨裁者的天然疾病」引發網友熱烈討論。

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1 — Darth Putin （@DarthPutinKGB） 2019年6月28日

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