普丁以保溫瓶和川普舉杯 遭網友酸：有妄想症

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普丁出席G20大阪峰會的正式晚宴時,有人發現當其他國家領袖敬酒舉杯時,都是使用一般酒杯,不過,普丁他並非使用酒杯,而是使用自己帶的保溫瓶,影片一出,在社群引發熱議,更遭網友嘲諷「妄想症是野蠻獨裁者的天然疾病」。

據法新社報導,影片畫面顯示,普丁坐在日本首相安倍晉三的左側,而美國總統川普則坐在安倍晉三的右側,當時普丁和川普正要一同舉杯,不過普丁用的卻是他自行攜帶的白色保溫瓶,而川普則拿著酒杯回敬。

報導則指稱,有網友相當好奇保溫瓶內裝著什麼,普丁發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)則為網友們解答,向俄羅斯新聞社(RIA)表示:「這是因為普丁經常用那保溫瓶喝茶的緣故。」

此外,一專門惡搞俄羅斯領袖的網友,就在推特(Twitter)帳號上,把自己當作普丁本人的名義,發文表示「如果你見過我看到的那些事,你也會帶上自己的杯子。」甚至有外國網友在該篇推特文章下方留言「他真的相信有人會試圖毒害他,妄想症是野蠻獨裁者的天然疾病」引發網友熱烈討論。

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1