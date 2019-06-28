G20前對美日安保開砲！川普會安倍盼談軍售

2019-06-28 10:48

〔駐日特派員林翠儀／大阪28日報導〕美日兩國領袖28日上午在G20大阪峰會開幕前舉行會談，近日頻頻對「美日安保條約」開砲的美國總統川普，開口就表明希望與日本在貿易、軍事和「多採購防衛裝備品」進行磋商。

川普上月底到日本進行國是訪問，成為日本令和元年首位到訪並會見新天皇的國賓，相隔1個月川普再次訪日參加G20大阪峰會，並和安倍舉行會談，包括4月安倍訪美，兩人已連續3個月進行3次會談。安倍今早在G20會場「大阪國際展示場」停車場迎接川普到來，強調美日同盟的緊密性。

不過，川普在這趟出發訪日前，突然對媒體放話，批評美日安保條約不公平，美國有協防日本的義務，但美國有事之際，日本「只要看索尼（Sony）電視就好了」。川普早在2016年參選時即曾對美日安保開砲，這次在G20峰會前突然舊話重提，引發各種不同的揣測。

從雙方緊密的互動來看，川普和安倍的蜜月期似乎並未減退，日本學者認為川普的用意是為了增加貿易談判的籌碼，但也可能為自己的連任造勢，甚至也有人揣測這是用來提高日本人的危機感，暗助安倍帶領的自民黨贏得今夏的參院選舉。

川普在今天的「川安會」中似乎已公布部分答案，他在會談開頭就表明希望和日本磋商貿易、軍事和採購防衛裝備品。安倍則表示，兩人在短時間內頻繁往來證明日美同盟的緊密性，會談中也未對川普暗示將廢除美日安保條約的真意提出質疑。

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