沒在怕！安倍會談習近平 提香港逃犯條例

2019-06-27 23:58

〔駐日特派員林翠儀／大阪27日報導〕G20高峰會28日即將在大阪開幕，首次擔任東道主的日本嚴陣以待，動員全國各地3萬名警力維安，大阪飛田新地等地的特種行業業者主動配合歇業，甚至連山口組等黑道組織都減少活動，以免遭到臨檢盤問。另外，日中領導人已在今晚舉行會談，兩人確認雙方關係已從暫時的對立「回到正軌」，安倍也正式邀請習近平明年櫻花盛開時以國賓身分訪日，至於場外，維吾爾族和香港人權團體今明兩天將發動大型抗議活動，呼籲G20領袖重視中國的人權問題。

維吾爾族、香港人權團體今將發動抗議

這次的G20大阪高峰會共有全球37個家國或機構領袖參與，日本首次擔任東道主，在維安上力求做到滴水不漏，維安警力也高達3萬名，堪稱史上最大規模，除了大阪既有的1萬多名警力之外，全國各地支援警力達1萬8千多名，市區主要道路上均能看到穿著標有他縣警署制服的員警。外地來的警員遇到外國遊客問路時，也只能攤開雙手說「我也不知道」。

大阪市區的車站地鐵設置的投幣式置物箱，從26日至29日暫停使用，車站內的垃圾箱也貼上了封條。為了維持大阪的國際形象，飛田新地等地區的特種行業配合主動歇業，小鋼珠店也避開這段時間停止推出新機台，最有趣的是，以兵庫縣為據點的黑道組織山口組近日也暫避鋒頭，以免不慎遇到警方臨檢。

G20大阪高峰會的重頭戲為預定29日登場的「川習會」，美國總統川普與習近平將如何透過面對面會談緩和美中對立的問題倍受矚目。日中「習安會」則先於今晚登場，對於經濟合作問題，雙方確定建立自由公正的貿易體制。

大阪從26日起進入梅雨季，27日中午習近平專機抵日時，天上正飄著細雨，不過習近平不但自己撐傘走過迎賓紅毯，還在媒體鏡頭前一路保持著笑容，心情似乎不錯。安倍今天從中午起馬拉松式與澳洲、新加坡、中國等8位領袖進行雙邊會談，與習近平的會談安排在晚間七點多進行。

「安習會」時間約1小時，安倍在會談開始表示，「日中關係完全回到了正常軌道」，邀請習近平在明年櫻花開放之際作為國賓訪日，把日中關係提升至更高的層次。習近平則表示「這是個好主意」。

另外，安倍在會談中也提到香港「逃犯條例」的問題，強調尊重人權和法治等國際普遍價值的保障極為重要。

趁著大阪召開G20峰會之際，維族人權團體和香港民主派人士這兩天也在大阪舉行多項遊行和演講活動，維族人權團組成「抗議中國對維吾爾人種族滅絕示威遊行執行委員會」今天下午在大阪市區舉行示威遊行，400多名參加者冒著大雨走完長達4公里多的遊行路線，沿途呼籲日本民眾重視中國屠殺和監禁300萬至500萬名維族人士，進行「種族清洗」的惡行。

港人募款買日媒廣告 控訴中國侵害人權

活動主辦者之一的旅日維吾爾聯盟會長圖爾穆罕默德表示，他的太太和女兒回到維族自治區至今下落不明。他強調，中國共產黨的霸權野心已暴露出來，習近平所展現外交和姿態完全是欺騙，欺騙日本、台灣、香港和全世界。他也不相信日本和中國今後可以友好下去，這只是假象。另外，維族的精神領袖熱比婭預定28日抵日，並參加相關集會抗議中國的各項人權問題。

香港民主派人士募款，預定28及29日連兩天在日媒刊登廣告，控訴中國侵害香港的人權與法治。希望引起G20領袖的重視。

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