川普再批美日安保條約：我們挨打時，日本只要看電視就好

2019-06-27 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕在前往日本參加20國集團（G20）領袖高峰會前夕，美國總統川普26日再次針對美日安保條約開砲！大酸某天要是美國遭到攻擊，日本「完全不必伸出援手」，「只要看索尼（Sony）電視就好了」。

川普是在接受「福斯財經網」（Fox Business Network）電話訪問時，發表前述評論。彭博社25日才引述消息人士報導，川普向親信表示考慮退出美日安保條約，因為條約規定日本遭到攻擊時美國必須馳援，但若美國遭到攻擊，日本卻無伸援義務。這項報導遭到日本政府否認。

川普重申他在2016年參選總統時的論調，「總而言之，這個世界上幾乎所有國家都佔了美國很多便宜」，「如果日本遭到攻擊，我們會打第三次世界大戰...付出我們的生命和財產。」然而，「如果我們遭到攻擊，日本完全不必幫助我們。」日本「可以看著索尼電視說，喔，美國挨打了。」

美國和日本於1951年簽署「舊金山合約」，正式結束第二次世界大戰的敵對狀態。1960簽訂的（新）美日安保條約允許美國在日本領土駐軍，約定若日本遭受軍事攻擊，彼此將互相協防，藉此建構美國在亞太地區最重要的軍事同盟。然而，日本戰後憲法主張和平主義，第9條規定「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權」，也禁止派遣軍事部隊前往海外，一旦發生戰事，日本並無協防美國的條件。

川普從競選總統時便不斷批評北大西洋公約組織（NATO）、日本和南韓等盟邦佔美國便宜，呼籲各國增加國防開支，向美國採購武器，以應對來自俄羅斯、北韓和中國的威脅。針對彭博社前述報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，已從白宮方面獲得確認，「這與美國政府的立場不符」，報導內容「完全不存在」。

日本上智大學教授前嶋和弘認為，川普揚言退出美日安保條約的目的，應該是為了向新一輪美日貿易談判施壓，但即使川普下令修改美日安保條約，國會也可能不會批准。況且，川普一再強調日本必須增加駐日美軍的經費負擔，但日本目前實質負擔比例高達75％，比美國的其他同盟國還高。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法