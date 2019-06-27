川普轟安保條約 專家︰等同鬆綁日本軍力

2019-06-27 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕在日本G20峰會前夕，美國總統川普再次對「美日安保條約」開砲，他表示如果美國遭到攻擊，日本也不必伸出援手，「只要看索尼（Sony）電視就好了」，川普這番言論引起輿論批評。不過，軍事專家王臻明則點出，川普要修改安保條約，也等同鬆綁日本的軍事力量。

根據美日在1960年簽訂的美日安保條約，宣示兩國將會互相聯合抵禦武裝攻擊，但依據日本戰後憲法，日本政府沒有主動交戰的權利，也禁止派遣軍事前往海外，所以美國一旦發生戰事，日本將無法協防美國。

川普從競選到上任，一直對於美國在其盟國的駐防軍費，抱持質疑態度，26日再次公開砲轟美日安保條約，引起外界批評。對此，軍事專家王臻明則在臉書上表示，認為「川普與其幕僚知道自己在幹什麼」，因為就目前美日安保的架構來看，如果要讓日本負擔更多的防衛或馳援的義務，就要讓日本自衛隊擁有更大的權限，就意味著要修憲，擴大自衛隊的權限，「這等於是進一步鬆綁日本的軍事力量」。

王臻明再分析，這對日本來說，自衛隊的擴權可謂一魚兩吃，一方面擋住俄羅斯進入太平洋，另一方面制衡中國的擴軍。他指出，基本上日本、南韓與台灣都是「塞子」，幫美國塞住太平洋，使其不受歐亞大陸強權的染指，只是現在川普覺得日本的這個塞子太小了，想要讓它變大一點。不過美國也要擔心，此舉會不會是「縱虎歸山」，讓日本未來不受掌控。

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