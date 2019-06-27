反送中》採訪遊行活動受阻 香港記協譴責：干預新聞自由

2019-06-27 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，繼昨（26）日港人於愛丁堡廣場集會、千人圍警總事件後，今（27日）早再有數百名群眾發起到香港律政中心「欣賞建築風格」的行動。但香港記協今發出聲明指出，「無綫新聞」攝影師在律政中心外，被大批人士包圍、驅趕，更被人推撞辱罵，譴責此舉是嚴重干預新聞自由。

「香港記者協會」今（27日）下午在臉書發聲明表示，「無綫新聞」攝影師今日在律政中心外，被大批人士包圍、驅趕，更被人推撞辱罵，以至用電筒近距離照射面部和眼睛，除了今日的事例外，同類事件在近日的公眾活動中多次發生，且有愈演愈烈之勢，其他在場記者多次反映拍攝受阻。「譴責這類行為嚴重干預新聞自由；本會促請巿民理性表達意見，不應阻礙傳媒採訪，並尊重新聞工作者採訪權」。

記協強調，採訪報導是新聞工作者的天職，採訪現場騷擾前線新聞工作者，會阻礙正常採訪工作、干預新聞自由，亦會削弱公眾知情權。本會促請巿民，如不滿任何傳媒機構報導，應向有關新聞機構反映，不應把不滿宣洩到前線新聞工作者身上，惡意阻礙記者正常採訪。

香港記協今發出聲明指出，「無綫新聞」攝影師在律政中心外，被大批人士包圍、驅趕，更被人推撞辱罵，譴責此舉是嚴重干預新聞自由。（圖擷取自「香港記者協會 Hong Kong Journalists Association」臉書粉專）

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