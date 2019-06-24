港民陣號召G20前上街集會：反送中、爭民主普選！

2019-06-24 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕民間人權陣線今（24）日號召香港市民，在中國出席G20高峰會前的26日上街集會，抗議《逃犯條例》修訂，表達爭取民主普選的意志。當天主辦方會以多國語言讀宣言，並重申5點訴求。

二十國集團高峰會（G20）將在28、29日舉行，中國國家主席習近平也會出席。民間人權陣線抓緊時機，廣邀市民在G20峰會前上中環愛丁堡廣場集會，向國際展示港人對《逃犯條例》修訂的不滿，並堅持爭取民主、法治、人權等價值。

民陣召集人岑子杰認為，這次修例之所以引起不安，除了香港民眾對內地制度沒信心，同時也對中央「欽點」的特首沒信心，所以集會除了表達「反送中」的聲音，也「向世界展示香港爭取民主（普選）的心」。

民陣表示，透過26日集會，要藉國際壓力「再給林鄭月娥重擊」，並重申5點訴求：「撤回」修訂《逃犯條例》、撤回612衝突「暴動」定調、要求特首林鄭月娥下台、追究警察暴行、要求釋放被捕的抗議民眾並撤銷所有指控。他們呼籲，這次修例也影響在港活動的外國人，希望世界一同為港人發聲。

日前美國總統川普表態，會在G20峰會上跟習近平談香港問題。但今天上午，中國外交部助理部長張軍表示，中國不會允許在峰會上討論香港問題，香港特別行政區屬於中國事務，不論任何場合，中國都不允許任何國家及任何人干涉內政。

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