反送中》包圍再起！ 數百名示威者聚集香港律政中心外

2019-06-27 11:21

上稿時間 11:21

更新時間 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前宣布暫緩修訂逃犯條例，不過特首林鄭月娥的道歉被認為沒有誠意，無法平息民怨。繼昨（26）日港人於愛丁堡廣場集會，以及千人圍警總事件後，今早再有香港網友發起到香港律政中心「欣賞建築風格」的行動，目前現場聚集約百名群眾。

綜合香港媒體報導，目前香港律政中心門外約有百名群眾，齊喊「反送中」、「撤回修例」、「釋放義士」、「撤回暴動定性」、「鄭若驊（香港律政司司長）出來」。而鄭若驊本人已在稍早10點左右，駕車進入律政中心，未見示威者阻擋。

香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會前議員羅冠聰等人也在律政中心現場。黃之鋒表示自己是響應網民的號召而到場，要求鄭若驊應該回應群眾訴求，否則他相信7月1日大遊行前還會有多場小規模示威。

目前香港警方持續在通往律政中心的路上攔查路人，包含記錄身份證資料、要求打開背包檢查等。羅冠聰認為警方這樣的行為極不恰當，呼籲群眾改走其他路，避開警方攔查。律政中心則已有部分入口因「保安原因」暫時關閉。

截至上午11時30分，律政中心外已聚集約300人，並且佔據了一個車道。現場有部分示威者協助指揮交通，亦有示威者在車輛經過時向駕駛鞠躬致歉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法