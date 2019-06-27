安習會今傍晚登場 日中關係定位「永遠的鄰國」

2019-06-27 13:00

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕日本首相安倍晉三預定二十七日傍晚與中國國家主席習近平舉行會談，會談上將達成共識的內容被媒體提早曝光，包括雙方將日中關係定位為「永遠的鄰國」，並確認領導人等高層將持續往來互訪，共識中也提到習近平預定於明年春天再次訪日一事。

習近平為參加二十八日起在大阪舉行的G20高峰會，二十七日中午搭乘專機抵達日本，安倍已安排將於傍晚與他進行日中領袖會談，日本《朝日新聞》早報今天報導，雙方會談後公布一份類似共識的內容。

報導中指出，二○一二年日本將釣魚台收歸國有後，日中關係生惡化，一七年安倍表態將積極協助中國「一帶一路」的構想雙方關係逐漸回溫，終止了六、七年的高層互訪也在去年恢復，安倍於去十月年正式訪中，習近平這次則是就任國家主席後首次訪日。

報導指出，在日中關係回溫之際，這次的領袖會談將日中關係定位為「永遠的鄰國」，雙方透過關係的重新定位，再次強調其重要性。「永遠的鄰國」意指雙方在地理上是無法分割鄰國，為避免關係再度惡化，將加深彼此的合作。

習近平預定明年春天以國賓身分訪日，屆時雙方可能發布新的日中共同聲明，中方期待在既有的四大公報之外增加第五公報，不過目前尚未定案，不論如何「永遠的鄰國」 將可能成為未來日中關係的關鍵字 。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法