港人維族嗆迎G20 中國要日本「保護習近平尊嚴」

2019-06-27

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕中國國家主席習近平預定二十七日抵達日本出席二十國集團（G20）大阪高峰會，這次是習近平上任後首次訪日，除了美中貿易大戰外，日本媒體呼籲，峰會不應迴避香港「逃犯條例」和維吾爾族、西藏人權迫害等人權議題。目前已知港人準備於峰會期間在日媒刊登抗議廣告「嗆迎」習近平，維族人權團體也預定二十七日在大阪舉行抗議遊行。日本已於日前不顧中國反對，發給維族海外領袖熱比婭（Rebiya Kadeer）入境簽證。

讀賣新聞今天引述消息人士的說法報導，中國政府高官在習近平訪日前，曾強烈要求日方必須「保護習近平的政治尊嚴」，徹底防護習近平的人身安全，日方則回應將遵照法律規範處理。報導也指出，中方顯得非常神經質，畢竟這涉及習近平的顏面。

另一方面，共同社日前也報導，日本政府已核准熱比婭入境，並未理會中方的警告，展現對人權問題的重視。熱比婭此行可能參加維族人權團體二十七日下午在大阪舉行的抗議活動。

產經新聞昨天在社論中呼籲日本首相安倍晉三，不能在峰會上對維族和西藏人權迫害問題「避而不談」。社論指出，美中對立問題出在中國身上，中國已成為經濟大國，卻不尊重歐美日等先進國家的市場規則，一味追求霸權。 除了最受矚目的美中貿易戰外，應藉由這場峰會讓各國領袖重視包括人權問題在內的中國問題。社論還提到香港「逃犯條例」雖然暫緩立法，但「一國兩制」恐遭破壞。

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