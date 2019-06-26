G20週五登場 普廷、川普將晤談1小時
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2019-06-26 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會28日登場，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）今天（26日）稍早宣布，俄國總統普廷與美國總統川普將於28日進行會晤，針對戰略安全、區域衝突問題進行討論。

《俄塔社》報導，G20峰會日本大阪舉行期間，美俄領導人約定在當地時間28日下午2點左右進行會議，時間約1小時。

烏沙科夫指出，2國領導人會自行決定會議議程，不過按理來說，討論內容會涉及國家雙邊事務、戰略安全及區域衝突，包括敘利亞、阿富汗、烏克蘭、委內瑞拉，以及伊朗問題等。

  • 美俄領導人將在G20峰會期間舉辦個別會議。圖為去年7月16日，川普和普廷在芬蘭赫爾辛基舉行高峰會。（美聯社）

    美俄領導人將在G20峰會期間舉辦個別會議。圖為去年7月16日，川普和普廷在芬蘭赫爾辛基舉行高峰會。（美聯社）

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