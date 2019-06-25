全面包夾！怕強拆清真寺曝光？中國爆陸空網「立體式」封鎖

2019-06-25 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教不遺餘力，除了嚴密佈控的新疆，網路雜誌《寒冬》報導，在寧夏回族自治區、甘肅等地，中國也企圖隱瞞拆毀清真寺的行徑，並採陸、空、網等「立體式保密措施」封鎖消息，包括出動警力、無人機與屏蔽網路。

《寒冬》報導表示，寧夏銀川市西夏區興涇鎮三村北大寺3月底被官方強拆，理由疑為「合併」，當天下午城管執法隊、交警隊、公安與特警車、挖掘機等浩浩蕩蕩抵達現場，接著在清真寺周圍拉起警戒線，不僅每隔幾米派人把手，便衣警還混在人群中監視、喝止拍照，並稱誰敢阻止就按惡勢力抓捕處置。

報導指出，一名在場人士透露，直到聽見警察使用對講機說「周邊大樓裡有人拍照」，才後知後覺「空中有無人機在盤旋」。文中另指警安排人馬前往鄰近清真寺監控，要求若發現回族穆斯林異常舉止，隨即通報；警方強硬措施也讓群眾無法靠近、不敢反抗，而該座清真寺被夷為平地後，遺址對面架起高清監控器，以防任何人拍照洩密。

報導提到，甘肅省臨夏縣折橋鎮折橋尕莊清真寺4月中旬被部分拆除，當時中共也出現類似部署，還傳出有前往抗議的當地穆斯林被抓、打傷送醫，至於後來趕抵現場的民眾，則被強行攔截在離寺8公里遠處；另有民眾反映，執法部門上百人將通往折橋灣的路「戒嚴」，並盤查出入人員，並派人24小時把守內外、停運公車、屏蔽網路。

報導提及，一名回族青年被詢問清真寺狀況，以及是否能借用住家陽台拍照時，他嚇得稱政府不給拍，因先前有人拍照發了被抓、有的被沒收手機，因此拒絕記者請求。

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