中國官員強拆竟辯「寺廟內不能有佛像」 民嘆習走毛澤東老路

2019-06-25 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國宗教迫害再升級！網路雜誌《寒冬》昨報導，中央宗教督察組上月進駐山東後，該處各地持續加大整治宗教造像力度，不僅使許多佛教雕像淪為犧牲品，還傳出官員直言「寺廟內不能有佛像」、恐嚇村民外洩就銬起來等，讓村民不禁感嘆中共總書記習近平也走文革老路。

報導指出，濟南市章丘區石峪寺住持4月初被山東督察組、當地政府攆走後，村支書不僅率人砸碎該寺佛像、挖坑掩埋，還警告村民要是誰洩露，「就給戴上手銬抓起來」。

報導提到，赭山上的圓通寺也難逃毒手，4月下旬官方宣稱「寺廟內不能有佛像」，勒令清除所有佛像，寺主拒絕搬走，反被區民宗局上鎖寺門、壘牆封堵與斷水斷電，使其有苦無處可訴。

報導提及，相公莊街道辦事處聖泉寺內造像，也於上月中旬被當地政府毀掉，很多被砸得稀巴爛、一片狼藉。村民直言，「現在習近平走毛澤東的路，和文化大革命一樣」。

報導表示，不僅寺廟內佛像，露天造像更是中共眼中釘，並透過飛機監拍等排查鎖定，若被拍到可能會被強拆，部分村民為了保住佛像，只能暫時將其用雨布、遮陽網等封蓋。然而，這不代表就能逃過中共嚴厲宗教政策魔爪，河北省武安市七步溝景區內500尊羅漢像，最後一半以上仍被除去。

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