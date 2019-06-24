「反送中」發酵 瑞典法院釋放中國第3號通緝犯

2019-06-24 21:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」24日報導，攜巨款潛逃海外近9年、去年在瑞典被捕的中國經濟逃犯喬建軍，18日獲瑞典最高法院釋放。喬的律師指出，這代表瑞典最高法院不會按北京要求，將喬建軍引渡回中國，而該決定很可能是受香港反「逃犯條例」示威影響，也是對中國全球追緝行動的重挫。

現年55歲的喬建軍原是中儲糧集團河南周口直屬倉庫主任，2011年攜貪污而得的3億多人民幣（逾13.7億台幣）潛逃至美國，之後被國際刑警組織列入「紅色追緝令」，位列中國100名經濟犯罪外逃嫌犯名單的第3號人物，是中方打擊公職人員的「天網」海外行動的重點鎖定人物。

去年6月25日，喬建軍在瑞典被逮捕後，瑞典當局依中方要求，展開喬案的引渡程序。據悉，中國與瑞典之間並無簽訂引渡條約，中方是依據「聯合國反腐敗公約」向瑞典提出引渡要求；且中共中央紀律檢查委員會對喬案信心滿滿，認為該案可做為引渡嫌犯回國受審的「教科書級」典範。

然而，瑞典最高法院18日卻決定釋放喬建軍，嚴重打擊中國海外打貪追緝行動。喬的代表律師里爾亞（Henrik Olsson Lilja）表示，雖然法院的裁決釋放僅是初步決定，但「這已是一個非常強烈的訊號，表明他們不會按照中方要求引渡喬建軍。」律師另指出，香港近日的大規模反「逃犯條例」示威和遊行，對瑞典方面的決定產生了影響。

南早引述前北京清華大學政治學者吳強（Wu Qiang，譯音）指出，瑞典對喬案的決定，代表國際間不信任中國司法體系，對中國的引渡要求產生反彈。他還提到，對於中國反貪腐機構來說，喬案、國際刑警組織前主席孟宏偉案，以及香港一週內兩度百萬人上街「反送中」等事件，都是中國海外追緝行動的極大挫折。

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